Balıkesir beşik gibi: 90 günde 12 bin deprem! Deprem fırtınası ne kadar sürecek?

Balıkesir beşik gibi sallanıyor. 90 günde 12 bin depremin yaşandığı bölgede, iki aylık suskunluğun ardından Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik korkutan sarsıntı paniğe neden oldu. Peki, bu deprem fırtınası ne kadar sürecek? Balıkesir'de daha büyük bir deprem bekleniyor mu? Ve en önemlisi, Sındırgı fayının İstanbul'u sallamasının arkasındaki sır ne? İşte bu kritik soruların ve daha fazlasının yanıtını, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak, A Haber canlı yayınında verdi.

