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Balıkçılar vira bismillah dedi! Bakan Vahit Kirişci'den A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 01.09.2022 00:22
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ziraat Bankası yüzde 13,5 oran ile balıkçı kardeşlerimize işletme kredisi kullandıracak" dedi. Diğer yandan Bakan Kirişçi A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu sene bereketli olacak inşallah." ifadelerini kullandı.
Balıkçılar vira bismillah dedi! Bakan Vahit Kirişci’den A Haber’e özel açıklamalar
Balıkçılar vira bismillah dedi! Bakan Vahit Kirişci'den A Haber'e özel açıklamalar
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