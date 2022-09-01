01 Eylül 2022, Perşembe
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Balıkçılar vira bismillah dedi! Bakan Vahit Kirişci'den A Haber'e özel açıklamalar
Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ziraat Bankası yüzde 13,5 oran ile balıkçı kardeşlerimize işletme kredisi kullandıracak" dedi. Diğer yandan Bakan Kirişçi A Haber'e yaptığı açıklamada "Bu sene bereketli olacak inşallah." ifadelerini kullandı.