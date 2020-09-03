Bakanlıktan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge ile yarın tüm yurtta Covid-­19 tedbirleri kapsamında 'sağlık için hepimiz için' mottosuyla denetim gerçekleştirilecek. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, canlı yayında detayları anlattı.

Bakanlık, valiliklere 'Covid-19 Tedbirleri Kapsamında 4 Eylül 2020 Denetimi' konulu genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Salgının son günlerdeki yayılım seyri göz önünde bulundurulduğunda, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığı belirtilerek, ülke genelinde yapılacak denetimler ile ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için 4 Eylül Cuma günü tüm il ve ilçelerimizde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, polis, jandarma, sahil güvenlik ve zabıta, özel güvenlik gibi kolluk birimlerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından 'sağlık için hepimiz için' mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde denetimler gerçekleştirilecek. Bu denetimlerin; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve plajlar, cadde, sokaklar gibi bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak."