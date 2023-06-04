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Bakanlıklarda devir-teslim töreni! Ali Yerlikaya, Süleyman Soylu'dan, Mehmet Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı

A Haber
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Giriş: 04.06.2023 12:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devralırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, törenle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.
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