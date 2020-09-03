Bakanlık duyurdu! Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.022 personel görev alıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, operasyonun detaylarını canlı yayında anlattı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarınca "YILDIRIM-9 ŞENYAYLA" Operasyonu başlatıldı.



Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1.022) personel [(72) operasyonel tim] görev alıyor.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 22 işbirlikçi yakalandı, 80 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

YILDIRIM OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.