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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Acil yardım ödeneği çıkardık Giriş: 31.10.2020 11:02 Güncelleme:31.10.2020 11:07 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de depremi duyar duymaz tüm ekiplerimizi seferber ettik. Psikososyal destek veremeye de devam edip ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yine vakıflarımızın acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık 3 milyon da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneği çıkmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.'' ifadelerini kullandı. DİĞER