Bakan Yumaklı: 115 yangının 110'u kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu açıkladı. Dünden bu yana 69'u orman dışı olmak üzere toplam 115 yangına müdahale edildiğini belirten Yumaklı, bunlardan 110'unun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. Balıkesir, Çanakkale ve Antalya'daki kritik yangınların söndürüldüğünü aktaran Yumaklı, Muğla'nın Fethiye ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesi başta olmak üzere bazı bölgelerde ekiplerin yoğun mücadelesinin sürdüğünü ifade etti. Sahada 21 uçak, 69 helikopter, yaklaşık 500 arazöz ve 3 bin 500'den fazla personelin görev yaptığını belirten Yumaklı, özellikle Çanakkale'den Mersin'e uzanan kıyı şeridinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.