CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yeni parti, eski kadro: CHP 3'e mi bölünüyor?

Özgür Özel, yeni partisinde de şaibeli isimleri kendisine yakın tutmaya devam ediyor... Partinin beş kişilik meclis grubunda, adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan vekiller yer alıyor... Seçmen verilerinin istihbarat şirketleriyle paylaşıldığı iddiasıyla başlatılan casusluk soruşturması ise CHP Genel Merkezi'ne uzandı... İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun işten çıkardığı iki genel merkez çalışanı, ayrılırken çantalarında YSK verilerini de götürdü.

Önceki haber
Sirkeci'de tramvay kadına çarptı
Sirkeci'de tramvay kadına çarptı
Ahbap'tan yardım çağrısı var, bağış yok
Sonraki haber
Ahbap'tan yardım çağrısı var, bağış yok
Sıradaki Videolar
Ahaber

Gündemden Videolar