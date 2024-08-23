Bakan Yılmaz Tunç, Göbeklitepe’yi ziyaret etti!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye ziyarette bulundu. Bakan Tunç'a ziyaretinde, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TBMM Başkanvekili ve Şanlıurfa Milletvekilli Bekir Bozdağ, Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, İbrahim Eyüpoğlu, Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak ve Emin Önen eşlik etti.

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