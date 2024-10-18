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Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu

Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 22:15
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Silahlı Kuvvetlerine sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.
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