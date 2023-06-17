Bakan Yaşar Güler'den İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili flaş açıklama: Taahhütlerini yerine getirirse üye olabilir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'ndaki görüşmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, "İsveç’in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik." dedi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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