ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hürmüz kriziyle Avrupa'da jet stoku tükeniyor mu?

İran'daki savaşın fitilini ateşlediği devasa jet yakıtı krizi, yaz sezonu öncesinde küresel havacılık sektörünü adeta bir ateş hattına sürükledi. Yakıt fiyatları fahiş bir şekilde ikiye katlanırken, Avrupa'nın elinde sadece birkaç haftalık stok kaldığı uyarısı piyasalarda deprem etkisi yarattı. Havayolu devleri peş peşe uçuş iptallerine ve dev zamlara başlarken, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim "sıcak temas" ihtimaliyle tüm dünyayı uçurumun eşiğine sürüklüyor. A Haber Muhabiri Alpaslan Düven İngiltere'den detayları aktardı.

