ABD İran gemisini vurdu! Altın ve petrol fiyatları ne olacak?

ABD'nin Umman Denizi açıklarında İran'a ait kargo gemisini vurmasının ardından gözler küresel bazda ekonomiyi nasıl etkileyeceği sorusuna çevrildi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber ekranlarından Orta Doğu'da haftalardır süren savaşın ardından piyasalara yansımasını değerlendirerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Memiş, 2026 yılı paradan para kazanma değil, varlığını koruma yılı olduğuna dikkat çekerken 2030 yılı için planlanan "Büyük Reset" operasyonunun öne çekildiğini vurguladı. İslam Memiş yatırımcıya en güvenli limanı bir kez daha hatırlarak dijital ve fiziki varlık arasındaki farkı net bir şekilde ortaya koydu.