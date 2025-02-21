Bakan Uraloğlu A Haber’de duyurmuştu! 5G denemesi Galatasaray maçında yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 5G teknolojisinin stadyumlarda test edileceğini geçtiğimiz gün A Haber ekranlarında duyurmuştu. Bakanlık tarafından test aşamasında olan 5G teknolojisi, ilk kez RAMS Park'ta denendi. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Havalimanı'mız ve 33 üretim tesisinden sonra 5G artık stadyumlarda da deneyimlenebiliyor. Hızla tüm Türkiye'de yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.' ifadelerine yer verdi..