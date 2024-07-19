Bakan Uraloğlu A Haber’de

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu A Haber ekranlarında yaşanan sorunun siber saldırı sonucunda değil yazılım kaynaklı olduğunu açıkladı. Yerli yazılım vurgusu yapan Uraloğlu "Yaşanan sorun en kısa sürede çözülecek" ifadelerini kullandı.