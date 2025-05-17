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Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!

Bakan Tunç: Sorumlular hak ettikleri cezayı alacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 19:01
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangınına ilişkin aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla, 19 şüpheli hakkında ise 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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