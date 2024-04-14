Bakan Tunç duyurdu! Antalya'daki teleferik faciasında flaş gelişme: 5 tutuklama

Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik faciasında CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti. Bilirkişi heyeti, ağır bakımın kapsamının daraltıldığını, toplamda 2 haftalık sürede sınırlı bakım yapılarak tesisin işletmeye alındığını, değiştirilmesi teklif edilen taşıyıcı makaraların değişiminin iptal edildiği ve ertelendiğini tespit etti. Öte yandan Adalet Bakanı Tunç, Antalya'daki teleferik kazasına ilişkin 14 şüpheliden 5'inin tutuklandığını, 8'i için adli kontrol kararı verildiğini, 1 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

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