13 Eylül 2024, Cuma
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Bakan Tunç: Bütün tetkikler şuan yapılıyor zaman alacak
Denizli'de AK Parti Türkiye Buluşmaları toplantısına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin AK Parti döneminde değişen adalet sistemi hakkında açıklamalarda bulundu. Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında da konuşan Bakan Tunç, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan soruşturma yetkisini kullandı ve soruşturma başlattı. Elimizde deliller, görüntüler var. O saldırganların kendi ülkemizde de yargılanması ve uluslararası alanda yakalanması için soruşturmamızı başlattık” dedi.