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Bakan Tekin’den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Kapatmaya kadar gider

Bakan Tekin’den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Kapatmaya kadar gider

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.02.2025 09:08
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyatlarla gündeme gelen özel okullarla ilgili konuşan Bakan Tekin 12 bin özel okulun denetlendiğini söyledi ve “Yaptırımlar çok net , kapatmaya kadar gider çekinmeyiz" dedi. Deprem bölgesinde yapılan hizmetler de Yusuf Tekin’in gündemindeydi.
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Bakan Tekin’den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Kapatmaya kadar gider
Özel okullara uyarı: Kapatmaya kadar gider
Özel okullara uyarı: Kapatmaya kadar gider
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