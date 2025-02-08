08 Şubat 2025, Cumartesi
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Bakan Tekin’den özel okullara fahiş fiyat uyarısı: Kapatmaya kadar gider
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyatlarla gündeme gelen özel okullarla ilgili konuşan Bakan Tekin 12 bin özel okulun denetlendiğini söyledi ve “Yaptırımlar çok net , kapatmaya kadar gider çekinmeyiz" dedi. Deprem bölgesinde yapılan hizmetler de Yusuf Tekin’in gündemindeydi.