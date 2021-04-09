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Bakan Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter Bilecik’e "acil" iniş yaptı

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Giriş: 09.04.2021 01:37
Güncelleme:09.04.2021 01:42
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu taşıyan helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik Edebali Stadı’na zorunlu iniş yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın cenazesine katılmak üzere helikopterle Bursa'nın İnegöl ilçesine hareket etti.

Helikopter yoğun sis nedeniyle Bilecik'e zorunlu iniş yaparken Bakan Soylu, stat önünde kendisini bekleyen Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürünün makam aracına binerek kara yoluyla İnegöl'e geçti.

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