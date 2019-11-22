Bakan Soylu'dan flaş Kandil ve Selahattin Demirtaş çıkışı |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son aylarda Türkiye'ye terörist sokulmadığını açıkladı. Terörle mücadeledeki başarıdan söz eden Bakan Soylu, Mazlum Kobani kod adlı teröristin durumuna da değindi. Soylu, Kobani için "ABD, Şahin'i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor" dedi.