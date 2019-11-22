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22.11.2019
Bakan Soylu'dan flaş Kandil ve Selahattin Demirtaş çıkışı |Video
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son aylarda Türkiye'ye terörist sokulmadığını açıkladı. Terörle mücadeledeki başarıdan söz eden Bakan Soylu, Mazlum Kobani kod adlı teröristin durumuna da değindi. Soylu, Kobani için "ABD, Şahin'i legalleştirmeye çalışıyor, Kandil ve HDP ise hiç sahiplenmiyor" dedi.
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