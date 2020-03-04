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04.03.2020

Bakan Soylu son rakamı açıkladı! İşte Yunanistan'a geçen göçmen sayısı |Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135.844." bilgisini paylaştı.

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