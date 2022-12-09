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Bakan Soylu Kılıçdaroğlu'na sordu: Bu şahsı tanıdınız mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.12.2022 15:13
Teröristleri işe alan, PKK kampanyası için para akıtan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki skandallar tek tek ortaya çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Basın Yayın Halka İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in danışmanlık adı altında teröristlere ve PKK savunucusu gazetecilere para dağıttığı öğrenildi. Gündeş'in, PKK için yapılan filmde parmağı olan ve Kandil'de Karayılan ile görüşen sözde gazeteci Serdar Akinan'a kadar birçok isme destek verdiği ifşa oldu. Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve terör paçavlarının altında yapılan bir aday tanıtım töreninden görüntüleri paylaşan Soylu Kılıçdaroğlu'na yönelik 'Bu şahsı tanıdınız mı?' sorusunu yöneltti.
’’Bu şahsı tanıdınız mı?’’
''Bu şahsı tanıdınız mı?''
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