Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklamalar! Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci dönem yüz yüze eğitime başlayacak sınıflar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, uzaktan eğitim ile ilgili, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. Kovid-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüz yüze eğitimin yol haritasını açıklayan Bakan Selçuk, "Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla veriye dayalı olarak ülkeler arasında örnek gösterildiğini söylemek isterim. 10 bin ders videosu ve 10 milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik.

Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik

1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.

1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar" diye konuştu.