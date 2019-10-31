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31.10.2019

Bakan Selçuk, yeni tasarlanan öğretmen önlüklerini tanıttı

Öğretmenlerden gelen yoğun talep üzerine bugüne uyarlanarak yeniden tasarlanan öğretmen önlükleri, Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde düzenlenen program ile tanıtıldı. Programa Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çeşitli okullardan öğretmenler katıldı.

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