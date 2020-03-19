Bakan Selçuk canlı yayında 'Çok sevinerek paylaşmak istiyorum' dedi ve açıkladı! Meslek liseleri... |Video

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk canlı yayın 'Çok sevinerek paylaşmak istiyorum' dedi ve açıkladı. Bakan Selçuk, "Türkiye'de mesleki eğitimle ilgili büyük bir değişim var. Meslek liseleri hayatın içine girip ülkenin sorunlarıyla ilgileniyor. Biz N95 standardında cerrahi maske üretiyoruz. Bunlar bize meslek liselerinin hayatın içinde olması gerektiğini gösteriyor ve yaptığımız şeyde bu..." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

OKULLARDAKİ DEZENFEKTAN VE MASKE ÜRETİMİ

Toplumumuzda şunu çok sevinerek paylaşmak isterim. Türkiye'de mesleki eğitim, çıraklık merkezi, mesleki liselerde değişim var. Bunu mutlulukla söylüyorum. Meslek liseleri ülke sorunları ile ilgileniyor, üretimle ilgileniyor. Biz maske üretiyoruz. N95 standartında... Bu çok önemli, her yerde bulunamayan bir maske. Zaten bizim öğrencimizin eğitim gördüğü bir alan bu. Bunu kitaptan görmek yetmez, çocuk öğretmeni ile birlikte bunu üretsin hatta bir gelir elde etsinler. Biz bunun satış ve pazarlamasını da yapıyoruz. Web sitemizde de ilan ettik, satışını yapıyoruz. Tek kullanımlık çatal bıçak üretimine de geçiyoruz.

Denizcilik ile ilgili tersanenin içine okul açıyoruz. Aselsan'ın içine okul açtık. Meslek liseleri dezenfektan da üretir, maske de üretir, elektrikli otomobilin üretimine de katkı sağlar, savunma sanayiine katkı sağlar. Bunların hepsi yeni ve erişilebilir. Bu okullarımızda mezun olunduğunda iş önceliği var. Kendi yerini açabilir, imalathane kurabilir. Bu çocuklar eskisi gibi, 'Seneye askere gideceksin, işe alamayız' ile karşılaşmıyorlar. Tüm bunlar bize meslek lisesi hayatın içinde olmalıyı gösteriyor.