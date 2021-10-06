Bakan Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı: Bunun adı şizofrenidir!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anayasa tartışmalarının yaşandığı son zamanlarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015'te yaptığı açıklamasını gündeme taşıdı. Bakan Varank'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu'nun Anayasa'nın değiştirilemez olan maddelerini de değiştirmeye onay verdiği görüldü. Varank konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Terör örgütü propagandası yaptığı için kapatılan İMC TV'de söyledikleri hala arşivlerde duran birisinin bu tiviti atabilmesi için profesyonel yalancı olması yetmez; bunun adı şizofrenidir..." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin ana gündem maddelerinden biri de yeni anayasa tartışmaları... Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yasada bulunan ilk 4 maddenin değiştirilmesi fikrini sert ifadelerle eleştirmişti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NET SORU!

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biz yeni Anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz.' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP ve tüm CHP'lilerin iradesi midir, yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel işi midir." ifadelerini kullandı.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN 2015'TEKİ AÇIKLAMALARI

Gündemdeki anayasa tartışmaları ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2015 yılında, terör örgütü PKK'ya yakın olan İMC TV'deki sözlerini akıllara getirdi.

"PROFESYONEL YALANCI OLMASI YETMEZ; BUNUN ADI ŞİZOFRENİDİR"

Konuyla ilgili olarak paylaşımda bulunan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o sözlerini Twitter'dan yayınlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Terör örgütü propagandası yaptığı için kapatılan İMC TV'de söyledikleri hala arşivlerde duran birisinin bu tiviti atabilmesi için profesyonel yalancı olması yetmez; bunun adı şizofrenidir..." ifadelerine yer verdi.

"ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM, SÖYLEDİK BUNLARIN TAMAMINI"

Kemal Kılıçdaroğlu videoda, "YÖK'ü kaldıralım, seçim yasasını değiştirelim, Anayasa'yı değiştirelim" dedi.

Programda bulunan bir kişinin 'Anayasa'nın 2. ve 3. maddeleri mesela' şeklindeki sözüne de 'Tabii. Söyledik bunların tamamını buyrun gelin yapalım bunların hepsini." ifadeleri damga vurdu.



