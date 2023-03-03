03 Mart 2023, Cuma
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Bakan Murat Kurum deprem bölgesi için örnek planı gösterdi: Toplamda 405 bin konut yapacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuştu. Kurum, “(Deprem bölgesi) 1 milyon 582 bin binada hasar tespit ettik." dedi. Öte yandan Kurum, "Yıkımların yoğun yaşandığı yerlerdeki fay hatlarını, fay hatlarına olan mesafeyi, zeminin kalitesini ve sıvılaşma ile fay hatlarının ilişkisini tek tek inceliyoruz. Bu verileri kaydediyoruz." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Bakan Kurum, “(Deprem bölgesi) Toplamda 405 bin konut yapacağız. 21 bin konut için sözleşme tamam.” bilgisini paylaştı.