Bakan Kurum'dan Riva'daki çevre katliamına sert tepki: Kimsenin insafına bırakmayacağız| Video

Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Tıpkı 1994 yılında Haliç’i kaderine terk etmeyen, "temizlenemez" denen Haliç’i tertemiz hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugün de Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız." dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Bakan Kurum, "Tıpkı 1994 yılında Haliç'i kaderine terk etmeyen, "temizlenemez" denen Haliç'i tertemiz hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugün de Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, kaderine terk etmeyeceğiz. Çocuklarımızın emaneti olan bu doğa harikasına hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Kurum, "Ülkemizin en güzel en özel akarsu projelerinden biri olan Riva projesini gerçekleştireceğiz. Deremizin kenarındaki canlılığı yeniden yeşerteceğiz. Su sporlarıyla, bisiklet yollarıyla şanına yaraşır bir doğal alanı Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Beykoz Belediyemiz ile birlikte İstanbulumuz'a kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

İBB GÖRMEZDEN GELİNCE BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Beykoz'daki turizm cenneti Riva'da çevre katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Maliyetten kaçmak için atık suları arıtma tesisinde arıtmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıtan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 885 bin lira para cezası kesildi.

RİVA'YI KATLEDEN İSKİ'YE CEZA KESİLDİ

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; atık suları (kanalizasyon suları) arıtılmadan akıttığı gerekçesiyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 885 bin 68 lira idari para cezası kestiği bildirildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, KİRLİLİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN ALINAN ATIK SU NUMUNELERİ İNCELENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlardan İSKİ'nin arıtma tesislerinden atık suları arıtmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı iddiaları üzerine harekete geçti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri; kirliliğin en yoğun olduğu bölgelerden atık su numuneleri aldı, atık su numuneleri incelendi.