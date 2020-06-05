05 Haziran 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bakan Kurum'dan Riva'daki çevre katliamına sert tepki: Kimsenin insafına bırakmayacağız| Video

Bakan Kurum'dan Riva'daki çevre katliamına sert tepki: Kimsenin insafına bırakmayacağız| Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2020 16:04
Güncelleme:05.06.2020 16:10
Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreninde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Tıpkı 1994 yılında Haliç’i kaderine terk etmeyen, "temizlenemez" denen Haliç’i tertemiz hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugün de Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız." dedi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Bakan Kurum, "Tıpkı 1994 yılında Haliç'i kaderine terk etmeyen, "temizlenemez" denen Haliç'i tertemiz hale getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugün de Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız, kaderine terk etmeyeceğiz. Çocuklarımızın emaneti olan bu doğa harikasına hep birlikte sahip çıkacağız" dedi.

Kurum, "Ülkemizin en güzel en özel akarsu projelerinden biri olan Riva projesini gerçekleştireceğiz. Deremizin kenarındaki canlılığı yeniden yeşerteceğiz. Su sporlarıyla, bisiklet yollarıyla şanına yaraşır bir doğal alanı Tarım ve Orman Bakanlığımız ve Beykoz Belediyemiz ile birlikte İstanbulumuz'a kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

İBB GÖRMEZDEN GELİNCE BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin Beykoz'daki turizm cenneti Riva'da çevre katliamı yaptığı ortaya çıkmıştı. Maliyetten kaçmak için atık suları arıtma tesisinde arıtmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıtan CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'ye 885 bin lira para cezası kesildi.

RİVA'YI KATLEDEN İSKİ'YE CEZA KESİLDİ
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün; atık suları (kanalizasyon suları) arıtılmadan akıttığı gerekçesiyle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İSKİ) 885 bin 68 lira idari para cezası kestiği bildirildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ, KİRLİLİĞİN EN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN ALINAN ATIK SU NUMUNELERİ İNCELENDİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlardan İSKİ'nin arıtma tesislerinden atık suları arıtmadan Riva Deresi ve Marmara Denizi'ne akıttığı iddiaları üzerine harekete geçti. İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri; kirliliğin en yoğun olduğu bölgelerden atık su numuneleri aldı, atık su numuneleri incelendi.

Riva deresi karardı! İSKİnin atık su arıtma tesislerinden dereye pis su bırakıldı | video RİVA DERESİ KARARDI! İSKİ'NİN ATIK SU ARITMA TESİSLERİNDEN DEREYE PİS SU BIRAKILDI | VİDEO
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydından Riva Projesi açıklaması: İSKİ tarafından çözüldükten sonra hayata geçecek! BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI MURAT AYDIN'DAN RİVA PROJESİ AÇIKLAMASI: İSKİ TARAFINDAN ÇÖZÜLDÜKTEN SONRA HAYATA GEÇECEK!
Beykozdaki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi BEYKOZ'DAKİ RİVA DERESİ SİYAHA DÖNMÜŞTÜ! İBB GÖRMEZDEN GELİNCE BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Başkan Erdoğan kısıtlamanın neden iptal ettiğini anlattı
Başkan Erdoğan kısıtlamanın neden iptal ettiğini anlattı
Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış
Başkan Erdoğan'dan tarihi açılış
Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız
"Riva deresini kimsenin insafına bırakmayacağız"
Başkan Erdoğan askerlere seslendi!
Başkan Erdoğan askerlere seslendi!
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında!
Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında!
Uzman isim 15 Haziran'a dikkat çekti!
Uzman isim 15 Haziran'a dikkat çekti!
Sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı?
Sigara dumanından koronavirüs bulaşır mı?
Çevre katliamı yapan İSKİ'ye ceza
Çevre katliamı yapan İSKİ'ye ceza
Bilim Kurulu üyesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür
Bilim Kurulu üyesinden Başkan Erdoğan'a teşekkür
Tekrar kısıtlama olur mu?
Tekrar kısıtlama olur mu?
Sokak kısıtlaması kararı iptal edildi
Sokak kısıtlaması kararı iptal edildi
Başkan Erdoğan duyurdu yasak iptal edildi
Başkan Erdoğan duyurdu yasak iptal edildi
Daha Fazla Video Göster