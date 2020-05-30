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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirlilik nedeniyle renk değişiminin meydana geldiği Beykoz'daki Riva Deresi'nde incelemede bulundu. Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:14
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