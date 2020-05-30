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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, kirlilik nedeniyle renk değişiminin meydana geldiği Beykoz'daki Riva Deresi'nde incelemede bulundu. Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30.05.2020 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.05.2020 13:14
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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi

Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi.

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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi

Ayrıca ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi

Alınan numunelerin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, katı madde parametreleri, azot ve fosfor miktarları laboratuvarda incelendikten sonra rapor hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek.

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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi

Denetimler sonucunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen fabrika, tesis ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

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Beykoz'daki Riva Deresi siyaha dönmüştü! İBB görmezden gelince bakanlık devreye girdi

Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.