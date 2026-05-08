Bakan Kurum’dan COP31 ve deprem konutları müjdesi: “Saatte 23 konut üretiyoruz!”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’nin COP31’e Giden Yolu: Dirençli Şehirler" panelinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve deprem sonrası yeniden imar çalışmalarındaki devasa başarısını gözler önüne serdi. COP31 Başkanlığı sürecinde şehirlerin ve yerel yönetimlerin gücünü küresel gündemin ana başlığı yapacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki inşa sürecine dair çarpıcı veriler paylaştı. Litvanya nüfusu, Bulgaristan ve İzlanda yüz ölçümü kadar büyük bir alanı adeta yeniden inşa ettiklerini belirten Kurum, saatte 23 konut bitirme hızıyla dünyada eşi benzeri görülmemiş bir seferberliğe imza atıldığını kaydetti.