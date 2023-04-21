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Bakan Kurum sosyal medya hesabından paylaştı! "1.5 milyonluk dönüşümün ilk temellerini atıyoruz"

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Giriş: 21.04.2023 02:21
Güncelleme:21.04.2023 02:22
Türkiye Yüzyılı'nın dirençli İstanbul'u için adımlar atılıyor. Bu kapsamda megakentte Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'yüzyılın dönüşümü' başlıyor. Erdoğan'ın Gaziosmanpaşa'da katılacağı törenle 1.5 milyonluk dönüşümün ilk temelleri atılmış olacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başkan Erdoğan’ın bayramın birinci günü çok önemli müjdeleri paylaşacağını ifade etti.
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