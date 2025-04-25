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Bakan Kurum: İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremde 6539 bina hasar ihbarı alındı

Bakan Kurum: İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremde 6539 bina hasar ihbarı alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 22:21
İstanbul'da 23 Nisan Çarşamba günü saat 12.49'da merkez üssü Silivri olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin açıklamasında, "6539 bina hasarı ihbarı aldık. Bu binalardan 1473 binanın hasarsız, 101’i az hasarlı olarak tespit edildi." dedi. Bakan Kurum, en çok hasar ihbarının ise Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu ve Avcılar’dan geldiğini belirtti.
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Bakan Kurum: İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremde 6539 bina hasar ihbarı alındı
Bakan Kurum: Depremde 6539 bina hasar ihbarı alındı
Bakan Kurum: Depremde 6539 bina hasar ihbarı alındı
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