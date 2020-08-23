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Bakan Koca 23 Ağustos koronavirüs verilerini açıkladı 1.217 yeni vaka tespit edildi

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Giriş: 23.08.2020 21:18
Güncelleme:23.08.2020 21:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yayınladığı 12 Ağustos koronaviüs verilerine göre 80.302 bin kişiye test yapılırken 1.217 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre bugün yapılan 80 bin 302 test sonucu 1217 yeni vaka tespit edildi.

Tedavi altında olan 795 kişi sağlığına kavuşurken, 19 kişi ise hayatını kaybetti.

Toplamda iyileşenlerin sayısı 237 bin 165 bine çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 6 bin 121 oldu.

"AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Bakan Koca paylaşımını, "Bugün 80.000'den fazla yeni test yapıldı. 1.217 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Pnömoni oranı kontrol sınırında seyrediyor. Gücümüz tedbirlere uyumumuz kadar. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadeleriyle yaptı.

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