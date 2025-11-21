Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı: “Türkiye, güvenilir ve rekabetçi ortağınız”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Berlin’de düzenlenen 2025 Alman-Türk Otomotiv Zirvesi’nde Türkiye’nin öngörülebilir yatırım ortamı, güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Almanya’nın otomotivde güvenilir ortağı olduğunu vurguladı. Kacır, Alman firmalarını Türkiye’de yatırım yapmaya ve yeni mobilite fırsatlarının merkezinde yer almaya davet etti. Türkiye’nin otomotivdeki üretim gücü, ihracat başarısı ve Togg gibi elektrikli araç projeleriyle sektörde küresel trendleri yakından takip ettiğini belirten Kacır, ülkenin stratejik konumu ve genç nüfusuyla uluslararası yatırımlar için cazip bir merkez olduğunu ifade etti.

