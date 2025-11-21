21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı: “Türkiye, güvenilir ve rekabetçi ortağınız”
Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı: Türkiye, güvenilir ve rekabetçi ortağınız

Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı: “Türkiye, güvenilir ve rekabetçi ortağınız”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 14:20
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Berlin’de düzenlenen 2025 Alman-Türk Otomotiv Zirvesi’nde Türkiye’nin öngörülebilir yatırım ortamı, güçlü sanayi altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Almanya’nın otomotivde güvenilir ortağı olduğunu vurguladı. Kacır, Alman firmalarını Türkiye’de yatırım yapmaya ve yeni mobilite fırsatlarının merkezinde yer almaya davet etti. Türkiye’nin otomotivdeki üretim gücü, ihracat başarısı ve Togg gibi elektrikli araç projeleriyle sektörde küresel trendleri yakından takip ettiğini belirten Kacır, ülkenin stratejik konumu ve genç nüfusuyla uluslararası yatırımlar için cazip bir merkez olduğunu ifade etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı: Türkiye, güvenilir ve rekabetçi ortağınız
CHP’nin İmralı kararı ne anlama geliyor?
CHP’nin İmralı kararı ne anlama geliyor?
CHP İmralı’ya gitmeme kararı aldı
CHP İmralı'ya gitmeme kararı aldı
Hangi ölümler basına daha çok yansıyor?
Hangi ölümler basına daha çok yansıyor?
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
Murad radarı uçakları görünmez kılıyor!
MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum
"MHP adına İmralı’ya ben gidiyorum"
Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında
Otel sahibi ve çalışanı yeniden gözaltında
İsrail’in gizli dezenformasyon ordusu!
İsrail'in gizli dezenformasyon ordusu!
Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı
Zabıtanın balyozlu müdahalesi mahalleliyi ayağa kaldırdı
Bakan Tunç’tan Çocuk Komisyonu mesajı!
Bakan Tunç’tan Çocuk Komisyonu mesajı!
A Haber G20 zirvesi için Güney Afrika’da
A Haber G20 zirvesi için Güney Afrika'da
Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek
“Sorunları çözmek için kapsayıcı yaklaşımlar gerek”
Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı
Bakan Kacır Almanya’daki otomotiv firmalarına çağrı yaptı
Daha Fazla Video Göster