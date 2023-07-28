Bakan Hakan Fidan’dan Avrupa’ya tarihi ders: Her şey kitap yakmakla başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırıların salgın haline dönüştüğünü ifade eden Bakan Fidan, tarih dersi vererek "Avrupa'da her şey kitap yakmayla başladı. Kitap yakma sonrası toplama kampları, sonrasında da ne olduğunu biliyoruz" dedi. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise Konuşmasında "Bu yeni çağda Türkiye'nin rolü çok daha büyük. Sadece Macaristan için değil Avrupa'nın güvenliği açısından da önemi çok büyüktür" ifadelerini kullandı.