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Bakan Gül: Provoke edenlere karşı soruşturmalar başlatmıştır

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Giriş: 31.10.2020 11:08
Güncelleme:31.10.2020 11:12
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Kimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.'' diye konuştu.
Provoke edenlere karşı soruşturmaları başlatmıştır
"Provoke edenlere karşı soruşturmaları başlatmıştır"
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