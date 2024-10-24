Bakan Güler ve Kacır'dan açıklama: Türkiye hiçbir tehdide boyun eğmedi, eğmeyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA EXPO’da Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) standını ziyaret edip açıklamada bulundu. Bakan Kacır "Terörün hortlamasına izin vermeyeceğiz. Teröristler heveslenmesin, onların sırtını sıvazlayanlar ümitlenmesin" dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler "Şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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