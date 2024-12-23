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Bakan Fidan’dan tarihi Şam ziyareti! Yeni dönemin şifreleri çözülüyor

Bakan Fidan’dan tarihi Şam ziyareti! Yeni dönemin şifreleri çözülüyor

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 11:35
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretle uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşen Fidan, ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. PKK/YPG’nin Suriye’de yer bulamayacağını vurgulayan Fidan, İsrail’in işgaline de sert tepki gösterdi. Bakan Fidan’ın tarihi Şam ziyaretinin şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.
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Bakan Fidan’dan tarihi Şam ziyareti! Yeni dönemin şifreleri çözülüyor
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