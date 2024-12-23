23 Aralık 2024, Pazartesi
Bakan Fidan’dan tarihi Şam ziyareti! Yeni dönemin şifreleri çözülüyor
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’a gerçekleştirdiği tarihi ziyaretle uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. Yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşen Fidan, ortak basın toplantısında önemli mesajlar verdi. PKK/YPG’nin Suriye’de yer bulamayacağını vurgulayan Fidan, İsrail’in işgaline de sert tepki gösterdi. Bakan Fidan’ın tarihi Şam ziyaretinin şifrelerini A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.