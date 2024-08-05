05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Bakan Fidan'dan Mısır'da dünyaya Filistin mesajı! İsrail'in soykırım davasına Türkiye müdahil oluyor... | "Dosyaları çarşamba günü mahkemeye sunacağız"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İsrail'in yargılandığı soykırım davasına müdahil olmak için çarşamba günü başvuru dosyamızı mahkemeye teslim ediyoruz" dedi. Öte yandan Bakan Fidan, "Hamas lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesine de değinerek "Netanyahu barış istemiyor. İsrail, ateşkes görüşmelerinin başmüzakerecisini kalleşçe suikastla öldürmüştür" dedi.