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Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısı! Dünyaya çağrı: Yaptırımları kaldırın

Bakan Fidan ve Şeybani'den ortak basın toplantısı! Dünyaya çağrı: Yaptırımları kaldırın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.01.2025 20:20
Şam'dan Ankara'ya yeni dönemin ilk üst düzey ziyareti gerçekleştirildi. Savunma, Dışişleri ve İstihbarat'tan oluşan Suriye heyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la da bir araya geldi. Fidan ve Şeybani açıklamalarda bulundu. Suriye'nin geleceğinde teröre yer olmadığını belirten Bakan Fidan ve Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu'nun 20 Ocak'ta faaliyete geçeceğini açıkladı. THY'nin Suriye seferlerinin yakında başlayacağını belirten Fidan, "DEAŞ konusunda da operasyonel destek sağlamayı teklif ettik." dedi.
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Bakan Fidan ve Şeybani’den ortak basın toplantısı! Dünyaya çağrı: Yaptırımları kaldırın
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