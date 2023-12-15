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Bakan Fidan, Norveç’te Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.12.2023 21:12
Güncelleme:15.12.2023 21:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu üyesi mevkidaşları ile temaslarda bulunmak üzere geldiği Norveç’te Belçika, Danimarka, Hollanda, İsveç, İzlanda, Lüksemburg, Finlandiya ve Norveç dışişleri bakanları ile bir araya geldi.
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