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Bakan Fatih Dönmez'den A Haber'e özel açıklamalar

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Giriş: 19.02.2022 00:33
A Haber ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez, elektrik faturalarına yönelik yeni düzenlemenin yolda olduğunu söylerken, ticarethaneler ve cemevlerine yönelik yapılan çalışmanın da detaylarını paylaştı. Doğal gaz fiyatlarının düşmesi noktasında Ukrayna'daki krizin yatışmasının önemli olduğunu söyleyen Dönmez, fiyatlardaki artışın nedenleri canlı yayında açıkladı. İşte detaylar...
Bakan Fatih Dönmez’den A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Fatih Dönmez'den A Haber'e özel açıklamalar
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