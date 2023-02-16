Bakan Fahrettin Koca'nın yanında kor patladı! İşte o anlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesine yaptığı ziyarette depremzede vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası çadırların önünde ateş başında sağlık personelleriyle konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanında kor patladı. İşte o anlar...