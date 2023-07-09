Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Ordu Şehir Hastanesi'nde sona doğru! "2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ordu Şehir Hastanesi’nin yapım aşamasına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımla açıklamada bulundu. Bakan Fahrettin Koca, hastanenin kaba inşaatı açısından yüzde 95’i gibi oranla tamamladığını, hastanenin 987 yataklı, 38 ameliyathane ve 350 poliklinik içerecek şekilde hizmete hazırlandığını bildirdi. Videoda hastaneye ilişkin bilgileri aktaran Ordu İl Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, "Hastanemiz 2024'ün ilk yarısında hizmete açılacak." ifadesini kullandı.