Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" dedi.