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Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor

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Giriş: 08.12.2020 13:41
Güncelleme:08.12.2020 13:44
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, "Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor" ifadelerini kullandı. Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ise, "İster beğensinler ister beğenmesinler, Avrupa'nın güvenliği önemli ölçüde Türkiye'nin elindedir" dedi.
Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor
"Yunanistan'ın kışkırtıcı tavırları devam ediyor"
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