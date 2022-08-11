Bakan Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile 26 Ağustos'ta ortak mutabakat toplantısı yapılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "2023 ve Ötesinde Akil ve Müşfik Türk Diplomasisi" temalı XIII. Büyükelçiler Konferansı Kapanış töreninde konuştu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Ortak mutabakat toplantısı 26 Ağustos'ta yapılacak." dedi. Suriye'ye olası askeri harekat hakkında da bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, "Suriye ile şu anda direkt bir temas söz konusu değil. İstihbaratlar arası görüşmeler yeniden başladı." diye konuştu.