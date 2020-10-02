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Bakan Çavuşoğlu: Ateşkes için Ermenistan işgal ettiği topraklardan çekilmeli

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Giriş: 02.10.2020 15:47
Güncelleme:02.10.2020 15:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Uluslararası toplum da eğer bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu İtalya'da, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun çözümsüzlüğünün Ermenistan'ı "cesaretlendirdiğini" ve "saldırmaya teşvik ettiğini" kaydeden Çavuşoğlu, "İllegal bir şekilde başka ülkelerden gelen Ermenileri yerleştirme konusunda teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, bunun böyle devam edemeyeceğini ve bu sorunun kökten çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Uluslararası toplum da eğer bir şey yapmak istiyorsa, Ermenistan'ı derhal Azerbaycan topraklarından çeksin." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, buna yönelik tüm çabalara da Türkiye olarak destek vereceklerinin altını çizdi.

Bugün Azerbaycan'ın kendi topraklarını azat etmek için mücadele verdiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Yani bir yerde kendi topraklarında terörle mücadele ediyor Azerbaycan. Azerbaycan'ın yeterli kapasitesi, gücü var kendi topraklarını geri almak için. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi, 'Azerbaycan'ın ateşkes ilan edebilmesi için Ermenistan'ın bu topraklardan çekilmesi lazım'. Sık sık bu çağrıyı yapıyoruz. Son derece de meşru bir çağrı."

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