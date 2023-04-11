11 Nisan 2023, Salı
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Bakan Bozdağ, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u bakanlığa gelişinde kullandı. İlk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, “Togg aracımız hem aziz milletimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun, bugün de Adalet Bakanlığına tahsis edelin Togg aracını teslim aldık, ben de ilk defa bindim. Türkiye’nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan. Allah, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı” diye konuştu.