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04.01.2020

Bakan Berat Albayrak'tan Fethi Sekin paylaşımı: Rahmet ve minnetle anıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından videolu bir paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit edilen Fethi Sekin'in ölüm yıl dönümünde Twitter hesabından videolu bir paylaşımında bulundu.

Albayrak yaptığı paylaşımda, "Teröristlerin hain saldırısına canını siper ederek şehit olan kahraman polisimiz #FethiSekin'i şehadetinin üçüncü sene-i devriyesinde rahmet ve minnet ile anıyoruz." ifadelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fethi Sekin'e taziyelerini ilettiği bir konuşmaya da yer verildi. Konuşmada Başkan Erdoğan'ın, "İzmir adliyesini kana bulamaya gelen teröristlere cesaretle karşı koyan Fethi Sekin kardeşimiz sonu şehadete çıkan bu mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadeleri yer aldı.

HAİN SALDIRI DA ŞEHİT EDİLDİ

PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına geldiklerinde önce C kapı önünde bulunan ve kulübeden yola doğru inen polis Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı.

Çarptıktan sonra otomobili kullanan terörist, kapıyı açıp kaçmaya başladı. Fethi Sekin araçtan inen ve silahla ateş açan teröristleri bir süre kovaladığı sırada teröristler yanlarında getirdiği bombayı patlattı.

Peşine düştüğü 2 teröristten birini etkisiz hale getiren Sekin, diğerini yakalamak için mermisi bitene kadar cesurca çatıştı. Kahraman polis, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu, görev yaptığı adliye binasının önünde şehit edildi.

Terör örgütü PKK'nın adliyeye yönelik planladığı saldırıyı önleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürttü.

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